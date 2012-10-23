Joomla template

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок225 просмотров

Нужно закончить ПРОСТОЙ (без эффектов/наворотов) темплэйт для Joomla 3.0. Готовность на данный момент - около 80%.

В качестве отправной точки - полностью готовый css, html (одна страница), images

Все дополнительные данные - заинтересованым.

CSSHTMLJoomla
13 лет назад
victorchibikov
Виктор 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
2 дня
Крайне доволен результатом. Отличная команда. Понимающие, инициативные ребята. Приятно иметь дело. Всем советую, и сам буду пользоваться их услугами в дальнейшем.
Приятно было работать с Виктором. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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