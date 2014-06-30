МЫ ЗАНИМАЕМСЯ КОМПЛЕКСНЫМ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

РАЗРАБОТКА WEB-ПРОЕКТОВ

Создание сайтов интернет-магазинов, корпоративных сайтов, высоконагруженных порталов и других интернет-проектов, решающих конкретные задачи бизнеса. Нацеленность на результат, опыт запуска крупных проектов, сильная компетенция специалистов компании создают гарантию успешной и качественной работы.

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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ

Сопровождением и развитием проектов занимается отдельное структурное подразделение компании, цель которого не только решать частные задачи, но и на основе аналитики предлагать новшества, направленные на повышение эффективности и производительности работы проекта.

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ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ

На этапе интернет-маркетинга проводятся мероприятия целью которых является продвижение товаров и услуг в сети, повышение узнаваемости бренда. Это может быть СЕО продвижение, качественная настройка контекстной рекламы, SMM продвижение и другие мероприятия, в зависимости от рода вашей деятельности и ниши.

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Сан-Франциско - это команда специалистов в области it-технологий. В штате агентства есть хорошие дизайнеры, талантливые верстальщики и web-программисты, менеджеры по работе с клиентами, сертифицированные специалисты по настройке контекстной рекламы а также специалисты по оптимизации и продвижению сайтов. Возможна работа по договору и безналу.