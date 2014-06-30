san-francisco

Дарья san-francisco

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ КОМПЛЕКСНЫМ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

РАЗРАБОТКА WEB-ПРОЕКТОВ

Создание сайтов интернет-магазинов, корпоративных сайтов, высоконагруженных порталов и других интернет-проектов, решающих конкретные задачи бизнеса. Нацеленность на результат, опыт запуска крупных проектов, сильная компетенция специалистов компании создают гарантию успешной и качественной работы.

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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ

Сопровождением и развитием проектов занимается отдельное структурное подразделение компании, цель которого не только решать частные задачи, но и на основе аналитики предлагать новшества, направленные на повышение эффективности и производительности работы проекта.

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ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ

На этапе интернет-маркетинга проводятся мероприятия целью которых является продвижение товаров и услуг в сети, повышение узнаваемости бренда. Это может быть СЕО продвижение, качественная настройка контекстной рекламы, SMM продвижение и другие мероприятия, в зависимости от рода вашей деятельности и ниши.

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Сан-Франциско - это команда специалистов в области it-технологий. В штате агентства есть хорошие дизайнеры, талантливые верстальщики и web-программисты, менеджеры по работе с клиентами, сертифицированные специалисты по настройке контекстной рекламы а также специалисты по оптимизации и продвижению сайтов. Возможна работа по договору и безналу.

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Отзывы заказчиков

happykid
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$60
8 баллов
9 лет назад
Дорисовать 3 макета готового дизайна магазина
Спасибо
Понравилось сотрудничать вместе. Чёткие и лаконично поставленные задачи. :)
Ответный отзыв
JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Нужен сайт по авто тематике
Сайт понравился, работой доволен!
Все супер! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн лендинга бизнес конференции
Все отлично.
Спасибо. Работать было приятно. Все прошло замечательно. Заказчик понимает чего хочет от проекта.
Ответный отзыв
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Сверстать страницу тренинга
Работа сделана качественно и в сжатые сроки сделан большой объем. Учтены все правки и пожелания. Спасибо за индивидуальный подход. Отличный исполнитель! Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую!
Все отлично!
Ответный отзыв
Grakk
Илья 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$600
8 баллов
11 лет назад
Лендинг для агентства недвижимости
Заказал сайт лендинг пейдж для агентства недвижимости. Спасибо Дарье за оперативность в решении любых проблем. Помогали с решением любых вопросов даже после закрытия проекта.
Все отлично
Ответный отзыв
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