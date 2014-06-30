МЫ ЗАНИМАЕМСЯ КОМПЛЕКСНЫМ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
РАЗРАБОТКА WEB-ПРОЕКТОВСоздание сайтов интернет-магазинов, корпоративных сайтов, высоконагруженных порталов и других интернет-проектов, решающих конкретные задачи бизнеса. Нацеленность на результат, опыт запуска крупных проектов, сильная компетенция специалистов компании создают гарантию успешной и качественной работы.
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕСопровождением и развитием проектов занимается отдельное структурное подразделение компании, цель которого не только решать частные задачи, но и на основе аналитики предлагать новшества, направленные на повышение эффективности и производительности работы проекта.
ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГНа этапе интернет-маркетинга проводятся мероприятия целью которых является продвижение товаров и услуг в сети, повышение узнаваемости бренда. Это может быть СЕО продвижение, качественная настройка контекстной рекламы, SMM продвижение и другие мероприятия, в зависимости от рода вашей деятельности и ниши.
Сан-Франциско - это команда специалистов в области it-технологий. В штате агентства есть хорошие дизайнеры, талантливые верстальщики и web-программисты, менеджеры по работе с клиентами, сертифицированные специалисты по настройке контекстной рекламы а также специалисты по оптимизации и продвижению сайтов. Возможна работа по договору и безналу.
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- Разработка сайта Ремонт Сервис303 просмотра
Отзывы заказчиков
$60
8 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Понравилось сотрудничать вместе. Чёткие и лаконично поставленные задачи. :)
$500
10 баллов
10 лет назад
Сайт понравился, работой доволен!
Ответный отзыв
Все супер! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$150
10 баллов
11 лет назад
Все отлично.
Ответный отзыв
Спасибо. Работать было приятно. Все прошло замечательно. Заказчик понимает чего хочет от проекта.
$100
10 баллов
11 лет назад
Работа сделана качественно и в сжатые сроки сделан большой объем. Учтены все правки и пожелания. Спасибо за индивидуальный подход. Отличный исполнитель! Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично!
$600
8 баллов
11 лет назад
Заказал сайт лендинг пейдж для агентства недвижимости. Спасибо Дарье за оперативность в решении любых проблем. Помогали с решением любых вопросов даже после закрытия проекта.
Ответный отзыв
Все отлично
Сайты «под ключ»
21 отзыв
$5/час
от $100
#43
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$5/час
от $100
#326