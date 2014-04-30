Нужна консультация специалиста по лэндингам

Сайты «под ключ»Завершен2 заявки153 просмотра
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Нужна небольшая консультация по адекватности предлагаемых условий подрядчиком на изготовление лэндинга.

Нужен взгляд стороннего специалиста на условия, предлагаемые специалистом, с которым мы начинаем работать. Адекватность цены, технической базы, способов исполнения, на какой системе и т.п. Плюсы и минусы.

Недорого.

10 лет назад
Transfer72
Елена 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
san-francisco
Дарья 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$500
3 дня
Спасибо за квалифицированное и грамотное сопровождение проекта. За развернутые и качественные консультации. Удалось избежать многих ошибок и не тратиться на ненужные услуги, которые нам предлагали другие веб-студии. Спасибо!
Большое спасибо. Всегда рада Вам помочь. :)
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