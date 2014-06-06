Создать Лендинг (срочно)

$250
Сайты «под ключ»Завершен12 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать лендинг пейдж очень срочно.

Товар - детский надувной бассейн.

Есть фото, примерный макет, тексты

Необходим:

- дизайн по правилам создания ЛП

- верстка, включая адаптацию под популярные браузеры

- установка на хост

- настройка яндекс метрики и целей по ЛП

необходимо долгосрочное сотрудничество для тестирования сайта и продуктивной работы.

Обязательное условие короткие сроки.

ВАЖНО! без указания стоимости работы и сроков участники не рассматриваются.

если стоимость выше 300$ - то участник не рассматривается

10 лет назад
zVANz
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$250
5 дней
Алексей, подошел к работе очень ответственно, творчески. четко выполнял мои тз. рекомендую
Марина и Владимир - великолепные заказчики, прекрасные люди, занимаются очень интересным и полезным делом. От всей души выражаю им благодарность за очень хороший, добрый и интересный проект, и желаю удачи во всех делах. Настоятельно рекомендую Марину и Владимира, как очень ответственных, внимательных, добросовестных заказчиков. Тех.задание очень точное и детальное, оплата своевременная, с учетом всех доработок, коммуникация постоянная, ответы на вопросы детальные и со скриншотами Еще раз спасибо и удачи С ув., Алексей
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