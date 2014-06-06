Создать Лендинг (срочно)

Марина и Владимир - великолепные заказчики, прекрасные люди, занимаются очень интересным и полезным делом. От всей души выражаю им благодарность за очень хороший, добрый и интересный проект, и желаю удачи во всех делах. Настоятельно рекомендую Марину и Владимира, как очень ответственных, внимательных, добросовестных заказчиков. Тех.задание очень точное и детальное, оплата своевременная, с учетом всех доработок, коммуникация постоянная, ответы на вопросы детальные и со скриншотами Еще раз спасибо и удачи С ув., Алексей