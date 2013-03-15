zVANz

Владимир Андронов zVANz

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

переписка по почте [email protected]

  • Логотип и этикетка

    $20

    нужна разработка логотипа и этикетки для косметических средств настроены на долгосрочное сотрудничество, сейчас есть ограничение в бюджете 1. разработать надпись название бренда Valentain шрифт прописной с прописной V с вензелями 2. второй шрифт более строгий "лифтинг - гель маска" цвета, ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести простые изменения на сайт (самописный cms)

    $100

    Сайт http://mebel-your-style.ru/ Требуется: 1. в шапке убрать лишние значки, настроить галерею (слайдер) помочь разобраться в cms, как добавлять изображения, как редактировать информацию уровень пользования средний. Имею представление, но нужно помочь разобраться с редактированием, с добавлением фото, ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужна помощь профессионала

    $230

    Требуется помощь специалиста в оформлении интернет магазина. Мой программист не справляется с задачей. Необходимо разработать функционал по выбору обивки для мебели. Есть 7 категорий тканей. 8 видов ткани в каждой категории. Есть эскиз дивана. Три зоны: обивка подушек, обивка сиденья. ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет - магазин под ключ

    $1500

    Задача: создание интернет-магазина для фабрики мягкой мебели под ключ Максимально простой и интуитивно понятный интерфейс. В каталоге неболее 50 позиций – фотографии предоставляем. Необходимы каталог, фильтр, разделы акций и распродаж, информация об оплате и доставке. Из нестандартного функционала: обратить ...

    Карточки товаров
    Интернет-магазины44 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать динамичный элемент на сайт

    $50

    Cделать динамический элемент для сайта. график с кривой вверх "Сколько я могу зарабатывать?" вертикальная ось - прибыль горизонтальная сторона - объем. посетитель выбирает количество - появляются деньги. Буква р можно использовать символ Р с чертой. Кривая постоянная - плавно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перерисовать фото, совмесить их с фотографией

    $50

    описание: нужно срисовать две картинки с фото, совместить их вместе и посередине разместить фото бассейн Паровозик. рисунок можно делать графично, прорисовка не прямо на 100%, так как акцент будет на фотографию в центре. нужно показать, что ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать Лендинг (срочно)

    $250

    Необходимо создать лендинг пейдж очень срочно. Товар - детский надувной бассейн. Есть фото, примерный макет, тексты Необходим: - дизайн по правилам создания ЛП - верстка, включая адаптацию под популярные браузеры - установка на хост - настройка яндекс метрики и целей по ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание лендинг пейдж "под ключ"

    $250

    Создать лендинг пейдж под один конкретный товар. - уникальный дизайн по правилам лендинга - верстка под популярные браузеры - настройка яндекс метрики и установка целей - установка на хостинг - интеграция с системами приема кредитных карточек

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание дескриптов и текстов для ЛП

    $50

    Нужны тексты для наполнения лендинг пейдж. Приветствуется опыт работы с ЛП. Общий объем 3000 знаков. Указывайте в заявке срок и сумму. Иначе заявки не будут рассмотрены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать два клона одностраничника с другим товаром

    Нужно сделать два клона одностраничника http://bassein-batut.ru/ с другими товарами. 1. другой надувной бассейн 2. надувной батут нужно обработать фото товара, красиво расположить скорректированный текст, прикрепить счетчик - метрику, в общем довести до логического завершения. !!!уточнение: указанный одностраничник мой, ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дописать простой одностраничник

    $100

    есть каркас одностраничного сайта. нужно его подредактировать. дописать. вставить картинки. и залить на домен. задание простое. срок 2 дня. жду предложение по цене

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Внутренняя оптимизация сайта

    $100

    Требуется внутренняя оптимизация сайта ошибки в принципе известны, нужно их исправить. (теги H1-H6, перелинковка и исправление других ошибок сайта) http://marissobel.ru/category/kupalniki/ Срок указывайте. По написанию статей требуется только рекомендации. Копирайт свой. ключевые слова низкочастотные (Москва) женские купальники интернет магазин ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Необходимо продвижение сайта и его оптимизация по разделу купальники сайт marissobel.ru, примерный список ключевых слов есть. Многое сделано, но похоже не всё. На вопросы отвечу, желательно писать с примерной ценой.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка сайта, корректировки - CMS WebAsyst

    $300

    Сайт написан на основе webasyst версии 3.4.5 Адрес сайта marissobel.ru 1. Главная страница — ссылка http://marissobel.ru/ На странице размещены разделы, размещены на голубом фоне их заголовки «Самое популярное“, Новые поступления», «Модные новости». (рис 1) Требуется: а) сделать заголовки данных разделов ...

    WebasystКарточки товаров
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно наполнить товарами раздел сайта

    $50

    Нужно срочно заполнить товарами раздел сайта. Задание оч простое. 95% описания можно взять на сайте поставщика без изменения. Работа с WebAsyst. Всего товаров примерно 200, цена 7 руб за позицию. Фото тоже есть. Просто нужно ...

    Webasyst
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 5 баннеров

    $50

    Требуется сделать 5 баннеров для женского интернет магазина. Баннеры должны быть статичными. 308x213------&gt; 5 шт идея баннера обсуждается по факту заявки. готовы к долгосрочному сотрудничеству.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 5 баннеров

    $80

    Требуется сделать 5 баннеров для женского интернет магазина. Баннеры должны быть статичными. 978х144-----&gt; 2 шт 308x213------&gt; 3 шт идея баннера обсуждается по факту заявки. готовы к долгосрочному сотрудничеству.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
aeroslav
Ярослав 
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сделать динамичный элемент на сайт
Хороший заказчик, рекомендую.
Все с сделал быстро, качественно. Внял всем изменениям. Сам поставил элемент на сайт. Разобрался с проблемой лучше, чем админка lp generatora. Очень довольна, спасибо
Ответный отзыв
katrya18
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Перерисовать фото, совмесить их с фотографией
Замечательный заказчик! Было очень приятно вместе работать: вежливое общение и своевременная оплата. Рекомендую всем фрилансерам.
Всем рекомендую эту талантливую девушку. Сделала быстро. Качественный эскиз, качественный рисунок раньше сроков. Спасибо
Ответный отзыв
intelblog
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта товарами
Четкое ТЗ и быстрая оплата. Рекомендую!
Очень быстро работает, ошибки исправляет оперативно. Обязательно буду работать дальше.
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Создать Лендинг (срочно)
Марина и Владимир - великолепные заказчики, прекрасные люди, занимаются очень интересным и полезным делом. От всей души выражаю им благодарность за очень хороший, добрый и интересный проект, и желаю удачи во всех делах. Настоятельно рекомендую Марину и Владимира, как очень ответственных, внимательных, добросовестных заказчиков. Тех.задание очень точное и детальное, оплата своевременная, с учетом всех доработок, коммуникация постоянная, ответы на вопросы детальные и со скриншотами Еще раз спасибо и удачи С ув., Алексей
Алексей, подошел к работе очень ответственно, творчески. четко выполнял мои тз. рекомендую
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content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
9 баллов
10 лет назад
Написание дескриптов и текстов для ЛП
Отличный заказчик. Рекомендую
Артем, проявил себя как профи. рекомендую
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