нужна разработка логотипа и этикетки для косметических средств настроены на долгосрочное сотрудничество, сейчас есть ограничение в бюджете 1. разработать надпись название бренда Valentain шрифт прописной с прописной V с вензелями 2. второй шрифт более строгий "лифтинг - гель маска" цвета, ...
переписка по почте [email protected]
- $20Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Сайт http://mebel-your-style.ru/ Требуется: 1. в шапке убрать лишние значки, настроить галерею (слайдер) помочь разобраться в cms, как добавлять изображения, как редактировать информацию уровень пользования средний. Имею представление, но нужно помочь разобраться с редактированием, с добавлением фото, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $230
Требуется помощь специалиста в оформлении интернет магазина. Мой программист не справляется с задачей. Необходимо разработать функционал по выбору обивки для мебели. Есть 7 категорий тканей. 8 видов ткани в каждой категории. Есть эскиз дивана. Три зоны: обивка подушек, обивка сиденья. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1500
Задача: создание интернет-магазина для фабрики мягкой мебели под ключ Максимально простой и интуитивно понятный интерфейс. В каталоге неболее 50 позиций – фотографии предоставляем. Необходимы каталог, фильтр, разделы акций и распродаж, информация об оплате и доставке. Из нестандартного функционала: обратить ...Интернет-магазины44 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Cделать динамический элемент для сайта. график с кривой вверх "Сколько я могу зарабатывать?" вертикальная ось - прибыль горизонтальная сторона - объем. посетитель выбирает количество - появляются деньги. Буква р можно использовать символ Р с чертой. Кривая постоянная - плавно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
описание: нужно срисовать две картинки с фото, совместить их вместе и посередине разместить фото бассейн Паровозик. рисунок можно делать графично, прорисовка не прямо на 100%, так как акцент будет на фотографию в центре. нужно показать, что ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Необходимо создать лендинг пейдж очень срочно. Товар - детский надувной бассейн. Есть фото, примерный макет, тексты Необходим: - дизайн по правилам создания ЛП - верстка, включая адаптацию под популярные браузеры - установка на хост - настройка яндекс метрики и целей по ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Создать лендинг пейдж под один конкретный товар. - уникальный дизайн по правилам лендинга - верстка под популярные браузеры - настройка яндекс метрики и установка целей - установка на хостинг - интеграция с системами приема кредитных карточекСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужны тексты для наполнения лендинг пейдж. Приветствуется опыт работы с ЛП. Общий объем 3000 знаков. Указывайте в заявке срок и сумму. Иначе заявки не будут рассмотрены.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать два клона одностраничника http://bassein-batut.ru/ с другими товарами. 1. другой надувной бассейн 2. надувной батут нужно обработать фото товара, красиво расположить скорректированный текст, прикрепить счетчик - метрику, в общем довести до логического завершения. !!!уточнение: указанный одностраничник мой, ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
есть каркас одностраничного сайта. нужно его подредактировать. дописать. вставить картинки. и залить на домен. задание простое. срок 2 дня. жду предложение по ценеHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется внутренняя оптимизация сайта ошибки в принципе известны, нужно их исправить. (теги H1-H6, перелинковка и исправление других ошибок сайта) http://marissobel.ru/category/kupalniki/ Срок указывайте. По написанию статей требуется только рекомендации. Копирайт свой. ключевые слова низкочастотные (Москва) женские купальники интернет магазин ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо продвижение сайта и его оптимизация по разделу купальники сайт marissobel.ru, примерный список ключевых слов есть. Многое сделано, но похоже не всё. На вопросы отвечу, желательно писать с примерной ценой.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Сайт написан на основе webasyst версии 3.4.5 Адрес сайта marissobel.ru 1. Главная страница — ссылка http://marissobel.ru/ На странице размещены разделы, размещены на голубом фоне их заголовки «Самое популярное“, Новые поступления», «Модные новости». (рис 1) Требуется: а) сделать заголовки данных разделов ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно срочно заполнить товарами раздел сайта. Задание оч простое. 95% описания можно взять на сайте поставщика без изменения. Работа с WebAsyst. Всего товаров примерно 200, цена 7 руб за позицию. Фото тоже есть. Просто нужно ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется сделать 5 баннеров для женского интернет магазина. Баннеры должны быть статичными. 308x213------> 5 шт идея баннера обсуждается по факту заявки. готовы к долгосрочному сотрудничеству.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $62
Задание по наполнению интернет - магазин для женщин товарами. Около 150-200 позиций. WebAsyst. Цена 10 руб. Описание очень просто копируется. Работа срочная.Наполнение сайтов3 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $80
Требуется сделать 5 баннеров для женского интернет магазина. Баннеры должны быть статичными. 978х144-----> 2 шт 308x213------> 3 шт идея баннера обсуждается по факту заявки. готовы к долгосрочному сотрудничеству.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад