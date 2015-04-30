Дмитрий очень приятный в общении, вежливый, не ограничивающий в творчестве, заказчик. Работа проходила комфортно, без спешки и постоянного контроля над процессом, только ключевые моменты. По оплате все моментально и гладко. Рекомендую 100%! Надеюсь, что это была не последняя совместная работа)