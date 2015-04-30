Закончила Харьковскую академию дизайна и искусств.
Профессионально занимаюсь рисованием "от руки" и работой с компьютерной графикой.
Владею графическими редакторами Photoshop, Illustrator, Corel Painter, Corel Draw.
К каждому заказу подхожу индивидуально и ответственно.
- иллюстрации и изображения любой сложности: растровый или векторный рисунок на планшете;
- разработка логотипа и фирменного стиля;
- дизайн полиграфической продукции.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- Ілюстрація для пазлів в дитячому додатку9 просмотров
- Ілюстрація для пазлів в дитячому додатку7 просмотров
- Ілюстрація для пазлів в дитячому додатку12 просмотров
- Фон для дитячого додатку10 просмотров
- Фон для дитячого додатку14 просмотров
- Фон для дитячого додатку6 просмотров
- Персонажі для дитячого додатку4 просмотра
- Персонажі для дитячого додатку5 просмотров
- Шапка для Youtube канала128 просмотров
- Персонаж для сайта556 просмотров
- Иллюстрация для сайта1567 просмотров
- Иллюстрация для сайта1353 просмотра
Отзывы заказчиков
$300
8 баллов
3 года назад
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
$120
10 баллов
4 года назад
Катерина справилась на отлично! Креатив и профессионализм на высоте, все было выполнено в срок - смело рекомендую как исполнителя.
Ответный отзыв
Дмитрий очень приятный в общении, вежливый, не ограничивающий в творчестве, заказчик. Работа проходила комфортно, без спешки и постоянного контроля над процессом, только ключевые моменты. По оплате все моментально и гладко. Рекомендую 100%! Надеюсь, что это была не последняя совместная работа)
$60
10 баллов
4 года назад
Очень крутые работы и достаточно быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
Предоставление четкого и понятного ТЗ, приятное общение и моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество)
$25
9 баллов
9 лет назад
Качественная работа. Вежливое общение. Рекомендую :)
Ответный отзыв
Приятное общение и своевременная оплата. Надеюсь еще вместе поработать.
$60
10 баллов
9 лет назад
Все получилось просто супер и быстро!!! Рекомендую.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Приятное общение и своевременная оплата. С удовольствием поработаю еще вместе.
Иллюстрации и Рисунки
19 отзывов
от $20
от 2 дней
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