katrya18

Катерина katrya18

 
39 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад

Закончила Харьковскую академию дизайна и искусств.

Профессионально занимаюсь рисованием "от руки" и работой с компьютерной графикой.

Владею графическими редакторами Photoshop, Illustrator, Corel Painter, Corel Draw.

К каждому заказу подхожу индивидуально и ответственно.

- иллюстрации и изображения любой сложности: растровый или векторный рисунок на планшете;

- разработка логотипа и фирменного стиля;

- дизайн полиграфической продукции.

IllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
17272
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$300
8 баллов
3 года назад
Дизайн стен в школе в векторе (создание макетов)
Спасибо за сотрудничество
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Coolpage
44 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
4 года назад
Отрисовать контур части мужского тела
Катерина справилась на отлично! Креатив и профессионализм на высоте, все было выполнено в срок - смело рекомендую как исполнителя.
Дмитрий очень приятный в общении, вежливый, не ограничивающий в творчестве, заказчик. Работа проходила комфортно, без спешки и постоянного контроля над процессом, только ключевые моменты. По оплате все моментально и гладко. Рекомендую 100%! Надеюсь, что это была не последняя совместная работа)
Ответный отзыв
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$60
10 баллов
4 года назад
Персонально нарисовать эскизы для персонажей SteamPunk
Очень крутые работы и достаточно быстро! Рекомендую!
Предоставление четкого и понятного ТЗ, приятное общение и моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество)
Ответный отзыв
Alex-Iva
Алексей 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
9 баллов
9 лет назад
4 иллюстрации основного содержания статьи
Качественная работа. Вежливое общение. Рекомендую :)
Приятное общение и своевременная оплата. Надеюсь еще вместе поработать.
Ответный отзыв
Evfarest
Николай 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Рисунки для школьного проекта
Все получилось просто супер и быстро!!! Рекомендую.
Замечательный заказчик. Приятное общение и своевременная оплата. С удовольствием поработаю еще вместе.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
19 отзывов
от $20
от 2 дней
#68