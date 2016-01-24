Добрый день) В онлайн школу правильного питания ищем талантливого и очень позитивного автора, женщину. Предпочтение - опыту работы и профильному образованию (журналистика, сценарист) . ...
Составляем индивидуальные программы питания, организуем семинары по правильному питанию, продаем индивидуальные консультации диетолога, тренинги по снижению веса без голода и изнурительных тренировок.
Специалисты центра выступают как эксперты по Первому Каналу телевидения, а также в газетах, журналах. Наши клиенты – женщины, которые хотят быть красивыми, стройными, гибкими, энергичными в любом возрасте :)
- Копирайтинг51 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте : ) Ищем талантливого и очень позитивного автора, женщину 25+. Предпочтение - таланту, опыту работы и профильному образованию (журналистика, копирайтинг или медицина, биология, химия) . ...Рерайтинг75 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте : ) Ищем талантливого и очень позитивного автора, женщину. Предпочтение - таланту, опыту работы и профильному образованию (журналистика, копирайтинг или медицина, биология, химия) Оплата - 12 000 руб/месяц. Возможно, больше ...Копирайтинг67 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день) Нужно нарисовать флет дизайн лендинга (десктоп и мобильную версии) для сайта http://negoloday.ru/. Структура простая. Текст, фото и 3 колонки. Прототип есть. http://prntscr.com/ibyhfn ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте : ) Ищем талантливого и очень позитивного автора, женщину. Предпочтение - таланту, опыту работы и профильному образованию (журналистика, копирайтинг или медицина, биология, химия) . ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте) Нужен человек владеющий быстрым слепым методом печати и грамотным русским) Нужно сделать транскрибацию вебинара (2ч 40мин) + минимальная редактура и оформление. Разбить на разделы и абзацы по смыслу ...Транскрибация20 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте : ) Ищем талантливого и очень позитивного автора, женщину. Предпочтение - таланту, опыту работы и профильному образованию (журналистика, копирайтинг или медицина, биология, химия) . ...Копирайтинг58 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужна помощь продать погрузчик) Для этого нужно настроить таргетированную рекламу Яндекса и сделать простой лендинг) Вот ссылка на объявление, где можно посмотреть фото и доп информацию о погрузчике https://spec.drom.ru/vladivostok/loader/prodam-otlichnogo-pogruzchika-45592083.html ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте) Ищем специалиста на отрисовку 50 баннеров (креативов) для таргетированной рекламы Инстаграм. Размер 1024 на 1024. Картинка нужна интересная, контрастная. Текст на картинке по минимуму (максимум 2-3 слова) ЦА ...Баннеры11 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте : ) Ищем талантливого и очень позитивного копирайтера, женщину ( желательно с ребенком ). Предпочтение - таланту, опыту работы и профильному образованию : ) . ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте : ) Ищем талантливого и очень позитивного специалиста, женщину ( желательно с ребенком ). Предпочтение - таланту, опыту работы и профильному образованию : ) . ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте : ) Ищем талантливого и очень позитивного автора, женщину ( желательно с ребенком ). Предпочтение - таланту, опыту работы и профильному образованию : ) . ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте : ) Ищем талантливого и очень позитивного автора, женщину ( желательно с ребенком ). Предпочтение - таланту, опыту работы и профильному образованию : ) Наша тема ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте : ) Ищем специалиста по продвижению в Инстаграм. Наш профиль https://www.instagram.com/olgadekker/ Нам нужны новые подписчики: женщины с маленькими детьми до 3 лет, кому интересны темы ( простые и вкусные рецепты, ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужна ваша помощь сделать красивый шаблон для добавления названия на фото в ФотоШопе. Это должна быть цветная полоса в нижней части картинки с названием картинки. Грубые примеры ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Нужно обрабатывать фото для соц сетей и сайта. Примерно по 10 штук в неделю. Я буду высылать вам исходники. Это фото с телефона. Примеры приложил. Исходник нужно ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно нарисовать новую шапку для декстопной и мобильной версии блога Неголодай.ру Стиль - цветные карандаши, цветные акварельные карандаши, цветная акварель или что-нибудь похожее... :) ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Ищу талантливого специалиста :) Для кулинарной рубрики блога нужно обрабатывать фото готовки и блюд. Вы будете получать от меня оригиналы фото размером 1024 * 768. По 10 ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Для кулинарной рубрики в блоге нужны красивые фото готовых блюд и самой готовки : ) Я подготовил список рецептов. Блюда будут простые, полезные, вкусные. Вам нужно ...Фотосъемка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте :) Для кулинарной рубрики блога мне нужны рецепты. Объем 3-4000 знаков без пробелов. Текст для рерайта я вам дам. Ваша задача - написать интересно и вкусно рерайт ...Завершен9 лет назад