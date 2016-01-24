Alex-Iva

Алексей Alex-Iva

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Развиваю блог о здоровье и красоте https://www.instagram.com/olgadekker/

  

Составляем индивидуальные программы питания, организуем семинары по правильному питанию, продаем индивидуальные консультации диетолога, тренинги по снижению веса без голода и изнурительных тренировок.   

Специалисты центра выступают как эксперты по Первому Каналу телевидения, а также в газетах, журналах.  Наши клиенты – женщины, которые хотят быть красивыми, стройными, гибкими, энергичными в любом возрасте :)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

katrink-8281
Екатерина 
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Ищем талантливого автора с опытом. Темы : ПП рецепты, женское здоровье
Очень хороший заказчик. Четко и ясно поставлено ТЗ, замечания только по существу. Своевременная оплата. Приятно работать. Рекомендую для сотрудничества.
Здравствуйте : ) Мне понравилось работать с Екатериной. Вежливое общение, хороший стиль текстов. Внимательное отношение к правкам. Рекомендую : )
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ul_zolina
Ульяна 
44 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Ищем талантливого автора с опытом. Темы : ПП рецепты, женское здоровье
Очень хороший и ответственный заказчик! Доброжелательное общение, всегда на связи, ТЗ дается четкое и ясное, есть все материалы для работы. Своевременная оплата. Рекомендую!! :)
Здравствуйте : ) Рекомендую Ульяну, как человека очень ответственного и искреннего! Понравилось желание разобраться в теме и написать интересные тексты! : ) Всего доброго! : )
Ответный отзыв
ArtPhotoPaint
Алексей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Шаблон (новый слой) для добавления названия на фото в ФотоШопе
Алексей замечательный заказчик, приятный в общении. Цели ставит четко и понятно. Оплата в срок. Рекомендую как ответственного заказчика!
Мне понравилось, как Алексей выполнил работу. Сделал вовремя, предложил дополнительные варианты. Я доволен. Рекомендую! : )
Ответный отзыв
artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Уменьшить размер, вес фото без потери качества и добавить вод знаки
все Ок... рекомендую... легко работать и коммуницировать когда заказчик знает чего хочет)
Татьяна, хорошо и быстро работает. Вежливо общается. Прислушивается к моим пожеланиям. Рекомендую :)
Ответный отзыв
Sweety28
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Вкусно, сочно написать рерайты рецептов простых и полезных блюд : )
Очень хороший заказчик! Конкретно поставленная задача. Четкая и ясная формулировка желаемого. Оплата в срок. Общителен и позитивен))
Мне понравился легкий, живой стиль текстов. Хорошая работа, внимательность к заданию. Рекомендую :)
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