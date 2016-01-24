Развиваю блог о здоровье и красоте https://www.instagram.com/olgadekker/

Составляем индивидуальные программы питания, организуем семинары по правильному питанию, продаем индивидуальные консультации диетолога, тренинги по снижению веса без голода и изнурительных тренировок.

Специалисты центра выступают как эксперты по Первому Каналу телевидения, а также в газетах, журналах. Наши клиенты – женщины, которые хотят быть красивыми, стройными, гибкими, энергичными в любом возрасте :)