ul_zolina

Ульяна Золина ul_zolina

 
43 годаРоссия/Пермь
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Уникальность, грамотность, ответственность.

Творческий подход к выполнению любого задания.

Отзывы заказчиков
Alex-Iva
Алексей 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Ищем талантливого автора с опытом. Темы : ПП рецепты, женское здоровье
Здравствуйте : ) Рекомендую Ульяну, как человека очень ответственного и искреннего! Понравилось желание разобраться в теме и написать интересные тексты! : ) Всего доброго! : )
Очень хороший и ответственный заказчик! Доброжелательное общение, всегда на связи, ТЗ дается четкое и ясное, есть все материалы для работы. Своевременная оплата. Рекомендую!! :)
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$0.6/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга