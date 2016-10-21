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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Здравствуйте : ) Рекомендую Ульяну, как человека очень ответственного и искреннего! Понравилось желание разобраться в теме и написать интересные тексты! : ) Всего доброго! : )
Ответный отзыв
Очень хороший и ответственный заказчик! Доброжелательное общение, всегда на связи, ТЗ дается четкое и ясное, есть все материалы для работы. Своевременная оплата. Рекомендую!! :)
Копирайтинг
1 отзыв
$0.6/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга