ArtPhotoPaint

Алексей ArtPhotoPaint

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Обработка фотографий

Занимаюсь обработкой фотографий.

Мои примеры работ можете посмотреть на сайте http://artphotopaint.ru

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Отзывы заказчиков

hostguy
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Убрать фон с фотографии на паспорт
Все четко, как было обещано в срок. Качество работы очень хорошее, рекомендую.
Приятный и грамотный в общении заказчик, оплата вовремя, рекомендую
Ответный отзыв
skazka-kr
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
9 баллов
9 лет назад
Обработка фото
Работа, сделана во время и качественно! Рекомендую и сам буду заказывать по мере необходимости!
Отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Обработка фото
Отличное качество работы, очень короткие сроки. Спасибо!
Алексей ответственный заказчик, приятная работа с ним обеспечена. Рекомендую
Ответный отзыв
dany994
Андрей 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужно обрезать элементы с фото.
Отличный исполнители, рекомендую.
Приятное общение, быстрая оплата, рекомендую в качестве заказчика
Ответный отзыв
Akai77
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Вырезать фон с двух картинок
Очень качественно сделана работа, рекомендую
Приятное общение, быстрая оплата, рекомендую в качестве заказчика
Ответный отзыв
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Обработка фотографий
14 отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга