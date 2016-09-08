Обработка фотографий
Занимаюсь обработкой фотографий.
Мои примеры работ можете посмотреть на сайте http://artphotopaint.ru
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Портфолио
- Художественная обработка фото411 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Все четко, как было обещано в срок. Качество работы очень хорошее, рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный и грамотный в общении заказчик, оплата вовремя, рекомендую
$1
9 баллов
9 лет назад
Работа, сделана во время и качественно! Рекомендую и сам буду заказывать по мере необходимости!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую
$25
10 баллов
9 лет назад
Отличное качество работы, очень короткие сроки. Спасибо!
Ответный отзыв
Алексей ответственный заказчик, приятная работа с ним обеспечена. Рекомендую
$1
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнители, рекомендую.
Ответный отзыв
Приятное общение, быстрая оплата, рекомендую в качестве заказчика
$2
10 баллов
9 лет назад
Очень качественно сделана работа, рекомендую
Ответный отзыв
Приятное общение, быстрая оплата, рекомендую в качестве заказчика
Обработка фотографий
14 отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга