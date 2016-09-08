Нужно обрезать элементы с фото.

$1
Обработка фотографийЗавершен2 заявки165 просмотров
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Вот картинка ---> image

Обрезать качественно элементы которые подчеркнуты. Вывести их в отдельные фото с прозрачным фоном.

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7 лет назад
dany994
Андрей 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ArtPhotoPaint
Алексей 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
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