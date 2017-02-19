Обработка и ретушь фотографий

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо "обработать" фотографию и сделать оригинальный фон на ваше усмотрение для портфолио. Вот [url=https://yadi.sk/d/xBbwwh6XugcdR]https://yadi.sk/d/xBbwwh6XugcdR[/url] собственно исходник. Где может сидеть деловой человек... Шикарный офис с окнами в пол с красивым видом на морской залив. Может он сидит на летней веранде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ретушер для обработки большого количества фотографий (до 1000) и частичной ретуши (до 10% от общего числа).
Обработка в определенном стиле.
Хорошее знание Lightroom и Photoshop обязательно.
Работа проектами.
Подробности по почте
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