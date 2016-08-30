Обработать фотографию и сделать фон

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо "обработать" фотографию и сделать оригинальный фон на ваше усмотрение для портфолио.

Вот https://yadi.sk/d/xBbwwh6XugcdR собственно исходник.

Где может сидеть деловой человек...

Шикарный офис с окнами в пол с красивым видом на морской залив.

Может он сидит на летней веранде с видом на море...

Некоторые предлагают сделать "в Кремле"...

Фон должен быть немного размыт, эффект фото, фокус должен быть на молодого человека.

С тем, кого я выберу, дальше буду работать на постоянной основе.