Ищем спеца по фотошопу для календаря

Обработка фотографийЗакрыт15 заявок469 просмотров
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Коллеги, если есть желание сотрудничать, пожалуйста,прочитайте до конца и посмотрите вложения.

Календарь посвящен новому продукту - вентилятору дымоудаления. Это агрегат, который ставится на крышах домов и зданий и вытягивает из здания дым при пожаре.

Хотим отразить его функцию в календаре: показать, как он засасывает/затягивает всё, что под ним  (даты,дни недели), частично разрушая, и выбрасывает это наверх.

Я нашел похожий эффект в фотошопе, он называется «эффектразрушения текста».

Календарь состоит из шапки и 12 сменных листов (один месяц -один лист).

Выброшенным вверх могут быть даты и дни недели (и ихчастицы), а также предметы, связанные с временами года. Часть изображений, например, дат, можно сделать УФ-лаком (на белом).

Размер: Размер шапки – А3, календарного блока – А3. Т.е. весь календарь в развороте формата А2.

Во вложении пара примеров с расщеплением/разрушением и очень грубый эскиз календаря. Рендер вентилятора предоставим в нужном ракурсе.

Прошу сообщить желаемую стоимость работы (от дизайна допредпечатной подготовки).

Если есть свои идеи - буду рад обсудить.

7 лет назад
vertro
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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