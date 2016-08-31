Вставить одну картинку в другую

Есть задачка

Взять из этой картинки

http://d.pr/i/10yCw

фото девушки с парнем и машиной. Взять внизу квадрат "новости дня" и текст про студента.

a)

И перенести это всё вот сюда

https://i.ytimg.com/vi/fThjhUyg45E/maxresdefault.jpg

1) подогнав цвета (красный заменить на бордовый и т.п.)

2) развернув фотографию и расположив её в "экран" слева от ведущего

б)

и сюда

https://i.ytimg.com/vi/3zmC9nzQExk/maxresdefault.jpg

1) заменить картинку

2) изменить надпись снизу и сделать её более заметной, но тем не менее, что бы они сильно не светилась

оплата $10 wmz, перспектива долгосрочного сотрудничества

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