Вставить одну картинку в другую

необходимо нарисовать одну картинку для печати в хорошем разрешении максимально похожее на фото
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть задачка
Взять из этой картинки
фото девушки с парнем и машиной. Взять внизу квадрат "новости дня" и текст про студента.
a)
И перенести это всё вот сюда
https://i.ytimg.com/vi/fThjhUyg45E/maxresdefault.jpg
1) подогнав цвета (красный заменить на бордовый и т.п.)
2) развернув фотографию и расположив её в "экран" слева от ведущего
б)
и сюда
https://i.ytimg.com/vi/3zmC9nzQExk/maxresdefault.jpg
1) заменить картинку
2) изменить надпись снизу и сделать её более заметной, но тем не менее, что бы они сильно не светилась
оплата $10 wmz, перспектива долгосрочного сотрудничества
оставляйся скайп, напишу оперативно
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