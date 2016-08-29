Вставить одну картинку в другую

$10
Обработка фотографийЗавершен5 заявок201 просмотр
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добрый день

Есть задача - вставить вот в эти картинки 

http://idents.org/lightbox/abc24reportbig.jpg

https://i.ytimg.com/vi/l2SViJnPKFs/maxresdefault.jpg

внутрь телевизора вот это изображение:

http://d.pr/i/1g6J9

главное, что бы смотрелось так, будто эта картинка в телевизоре и была. аккуратно, возможно, подогнать как-то цветовую гамму, что бы не было впечатления, что это вставленная в фотошопе картинка

Оплата за всё $10 wmz

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7 лет назад
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Сергей отлично справился с задачей. Рекомендую его как первоклассного специалиста по обработке изображений!
Как всегда работать с Евгением одно удовольствие.