Вставить одну картинку в другую

добрый день

Есть задача - вставить вот в эти картинки

http://idents.org/lightbox/abc24reportbig.jpg

https://i.ytimg.com/vi/l2SViJnPKFs/maxresdefault.jpg

внутрь телевизора вот это изображение:

http://d.pr/i/1g6J9

главное, что бы смотрелось так, будто эта картинка в телевизоре и была. аккуратно, возможно, подогнать как-то цветовую гамму, что бы не было впечатления, что это вставленная в фотошопе картинка

Оплата за всё $10 wmz

Оставьте свой скайп, я сейчас свободен и быстро стукну