Вставить одну картинку в другую

Необходимо качественно и быстро (за сутки или меньше) убрать фон (поменять с серого на белый). 30 картинок. Пример картинки прилагаю. Желательно с этой картинки сделать ваш пример и написать стоимость за 30 картинок. Пример прилагаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день
Есть задача - вставить вот в эти картинки
http://idents.org/lightbox/abc24reportbig.jpg
https://i.ytimg.com/vi/l2SViJnPKFs/maxresdefault.jpg
внутрь телевизора вот это изображение:
главное, что бы смотрелось так, будто эта картинка в телевизоре и была. аккуратно, возможно, подогнать как-то цветовую гамму, что бы не было впечатления, что это вставленная в фотошопе картинка
Оплата за всё $10 wmz
Оставьте свой скайп, я сейчас свободен и быстро стукну
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