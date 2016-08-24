Необходимо сделать шаблоны для фото для каждой соцсети

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Необходимо сделать шаблоны для фото для каждой соцсети.

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Нужно сделать шаблоны по размерам фото для каждой соцсети, чтобы накладывать на фото. Для того чтобы в каждой фото просматривался фирменный стиль.

7 лет назад
Enigmochka
Юлия 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
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