Необходимо сделать шаблоны для фото для каждой соцсети.

Приветствую Нужно в эту картинку ТВ студии http://www.rafu.com/wp-content/uploads/2016/06/rafu-on-nhk.jpg Вставить вот эту картинку http://d.pr/i/1iEDW И вот эту картинку http://d.pr/i/13tdD картинки нужно вставить поверх «экрана» справа от ведущей, только не по размерам экрана в студии, а сделать ее еще на 25-30% шире/выше, а то ...