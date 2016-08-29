Улучшение фото для памятника на граните

Обработка фотографийЗавершен2 заявки178 просмотров
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Данное фото необходимо для памятника на граните. Его нужно улучшить, убрать зернистость, расстояние от подбородка до макушки - 22 см. Сделать в цвете и черно-белое как для фото на граните. Убрать фон.

Примеры ожидаемого фото также во вложении

7 лет назад
jschool
Богдан 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ArtPhotoPaint
Алексей 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель. Учел все мои требования. Я очень доволен
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