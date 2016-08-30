Редактирование фотографии (коллаж)

Необходимо качественно и быстро (за сутки или меньше) убрать фон (поменять с серого на белый). 30 картинок. Пример картинки прилагаю. Желательно с этой картинки сделать ваш пример и написать стоимость за 30 картинок. Пример прилагаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подготовить фотографию аналогично вот такой http://bit.ly/2bQnMLP
На одной фотографии отобразить нюансы товара (собрать коллаж из 3х различных фотографий).
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