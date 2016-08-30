Редактирование фотографии (коллаж)

Добрый день! Необходимо обработать изображение с изображением героя телесериала. Потом это изображение будет напечатано на подушке. Задание нужно сделать сегодня как можно раньше. Необходимо придать изображениям image и image2 эффект как на подушке с медведями. Можете предложить несколько вариантом ...