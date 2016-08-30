Редактирование фотографии (коллаж)

$5
Обработка фотографийЗавершен15 заявок242 просмотра
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Подготовить фотографию аналогично вот такой http://bit.ly/2bQnMLP

На одной фотографии отобразить нюансы товара (собрать коллаж из 3х различных фотографий).

7 лет назад
basid
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ibeeart
Павел 
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
18 дней назад
7 лет назад
$5
1 день
Исполнитель оперативно вносил все правки и изменения, постоянно был на связи. Заказ сдал в оговоренный срок.
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