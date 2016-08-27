Необходимо качественно и быстро (за сутки или меньше) убрать фон (поменять с серого на белый). 30 картинок. Пример картинки прилагаю. Желательно с этой картинки сделать ваш пример и написать стоимость за 30 картинок. Пример прилагаю.
Обработать фото (убрать фон, добавить теней и отражение)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать фото блюд, чтобы выглядело вкусненько и аппетитно.
Важно - контур должен быть прям аккуратненький, рисинка к рисинке, без лишнего фона.
Пример фото, которое есть - в приложении.
Пример фото, которое нравится в плане обработки (можно взять за образец) - тоже есть. Отражение тоже должно быть такое. Нужен белый фон. Но совершенно не нравится контур (отмечены красными кружочками).
Бюджет на 1 фото - не более 100 руб. Фото будет несколько.
Сроки - "вчера" :)
Для оперативности можно писать в скайп sunnyfunny1910
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