Обработать фото (убрать фон, добавить теней и отражение)

Нужно обработать фото блюд, чтобы выглядело вкусненько и аппетитно.

Важно - контур должен быть прям аккуратненький, рисинка к рисинке, без лишнего фона.

Пример фото, которое есть - в приложении.

Пример фото, которое нравится в плане обработки (можно взять за образец) - тоже есть. Отражение тоже должно быть такое. Нужен белый фон. Но совершенно не нравится контур (отмечены красными кружочками).

Бюджет на 1 фото - не более 100 руб. Фото будет несколько.

Сроки - "вчера" :)

Для оперативности можно писать в скайп sunnyfunny1910