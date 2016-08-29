Редактирование фото для интернет магазина секс игрушек.

добрый день Есть задача - вставить вот в эти картинки http://idents.org/lightbox/abc24reportbig.jpg https://i.ytimg.com/vi/l2SViJnPKFs/maxresdefault.jpg внутрь телевизора вот это изображение: http://d.pr/i/1g6J9 главное, что бы смотрелось так, будто эта картинка в телевизоре и была. аккуратно, возможно, подогнать как-то цветовую гамму, что бы не было впечатления, ...