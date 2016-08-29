Редактирование фото для интернет магазина секс игрушек.

Обработка фотографийЗавершен6 заявок277 просмотров
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Необходимо в фотографию модели органично вписать фото "изделия", написать рекламный слоган. Работа должна иметь "продажный" вид. В работе 3 фото одной модели, необходимо добавить на каждую фото по "изделию". Фото изделия и модели отправлю исполнителю после согласования стоимости работы.  

7 лет назад
jashin-sereja
Сергей Яшин 
53 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$12
1 день
Спасибо за выполненную работу. Редко у кого совпадают: оперативность выполнения заказа и качество исполнения. Вам присущи эти качество вполне. С вами приятно работать )))
Отличный заказчик. Моментальная оплата и приятное общение, буду рад поработать снова.
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