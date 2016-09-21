Обработка фото

Обработка фотографийЗавершен24 заявки512 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! 

требуется обработать пакет фотографий (>100), а именно поменять расцветки, согласно схеме, которую я вышлю исполнителю. пример прикреплен

7 лет назад
rumbades
Наталья 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$30
1 день
только самые положительные впечатления от работы с Александром! работу проделал колоссальную. всё сделано качественно и сроки соблюдены. мои лучшие рекомендации! Спасибо!
Было приятно работать с Натальей. Рекомендую как коммуникабельного и добросовестного заказчика. Спасибо))
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