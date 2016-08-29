Сделать картинку

Необходимо сделать мини-коллаж для Landing page. Есть коробка программы (высылается исполнителю), нужно к коробке добавить графику, чтобы было примерно как тут: http://ams-photo-software.com/lp/photo-collage-maker-pro.php (первый экран). Размер изображения вместе с коробкой и графикой - 560х440. Тема графики - что-то связанное ...
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Задача простая, нужно наложить на картинку фон и подогнать по размеру.
Пример как должно быть http://solid-optics.com/img/cms/picture_07.jpg
Картинка которую нужно переделать http://solid-optics.com/img/cms/image007(1).jpg
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