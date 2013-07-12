Всем привет. Нужно пофиксить верстку на сайте. Итак задача: Есть страничка, wpdev*bajabikes*eu/nl/booking-step-1/?id=12972&lang=nl&date=23%20juli%202016 (звездочки поменять на точки) На ней есть область "Toon [url=http://wpdev.bajabikes.eu/nl/booking-step-1/?id=12972&lang=nl&date=23%20juli%202016#]extra opties[/url]" при клике на нее разворачиваются опции, так вот цены и количество этих опций не выровняны ...