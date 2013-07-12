ksbomj

Андрей ksbomj

 
36 летНидерланды/Гронинген
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сделать картинку

    Задача простая, нужно наложить на картинку фон и подогнать по размеру. Пример как должно быть http://solid-optics.com/img/cms/picture_07.jpg Картинка которую нужно переделать http://solid-optics.com/img/cms/image007(1).jpg Оплата только ПриватБанк

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать и сверстать шаблон email

    Привет, Нужно сначала нарисовать а потом и сверстать шаблон письма.  Шапка, тело, футер ничего сложного. Принимаются заявки только из Украины, оплата только приват банк. Без посредников. Кидайте ссылки на ваши работы для аналогичного класса задач. Спасибо

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Специалист со знанием CMS PrestaShop для доработок сайта

    Всем привет! Нужен человек для доработок сайта, нужны как программирование так и верстка. Необходимо знание данной системы на уровне ядра а также, опыт разработки расширений. Принимаются заявки только разработчиков из Украины. Пожалуйста указывайте стоимость часа работы ...

    Prestashop
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить верстку на сайте

    Всем привет. Нужно пофиксить верстку на сайте. Итак задача: Есть страничка, wpdev*bajabikes*eu/nl/booking-step-1/?id=12972&amp;lang=nl&amp;date=23%20juli%202016 (звездочки поменять на точки) На ней есть область "Toon [url=http://wpdev.bajabikes.eu/nl/booking-step-1/?id=12972&amp;lang=nl&amp;date=23%20juli%202016#]extra opties[/url]" при клике на нее разворачиваются опции, так вот цены и количество этих опций не выровняны ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Задача для хорошего JavaScript специалиста

    $50

    Всем привет, нужно запрограмировать появление окошка перед закрытием таба в браузере или если пользователь не делал никаких действий в течении 2 минут. Само окошко должно быть чтото типо модального окна с формой.

    Javascript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Junior|Middle|Senior PHP Developer

    Нужен разработчик для разработки проектов разной степени сложности. Местонахождение Украина или Белорусь. 40 часов в неделю. Все требования ниже не обязательны но желательны, главное желание изучать недостающие вещи в этом списке. Требования: - PHP &gt;= 5.4 - Composer - ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать psd макет

    Добрый вечер всем. Есть psd, нужно сверсть валидно на html5, макет должен отображаться во всех браузерах (IE 6 не учитываем). В качестве шрифта используем данный шрифт http://blogs.adobe.com/typblography/2012/08/source-sans-pro.html. Указываем сроки и цену.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка из прототипа в Bootstrap 3

    Всем привет. Есть задача, нужно закодить (сверстать) на bootstrap 3 прототип страницы. Сроки до понедельника, расматриваю любых кандидатов. Если сработаемся возможно устроиться в проект на фултайм.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редизайн нескольких элементов на сайте

    Всем привет. Нужно редезайтинить несколько елементов на сайте. Нужно предоствавть сначала результат на картинке а потом отверстать их. Приниматься заявки от исполнителей любого уровня. Детали при личной переписке. Спасибо.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовать 10 иконок

    Задача 10 иконок, продлагайте стоимость за одну. В заявку добавляем указания на пример, контакт и цену. размеры - 5 иконок, 88x106px, 10 иконок 64px64px; Темктика при личном обсуждении.

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и верстка landing page

    $1000

    Всем привет, нужна дизайн и верстка одной страницы landing page, качество роботы должно быть высокое, верстка должна соотвествовать всем стандартам и быть респонсив. Тема дизайна продажа брендовых очков оптом. Расматриваються опытные дизайнеры, студии не расматриваю.

    Верстка одной страницы
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Начинающий PHP программист на фултайм

    Всем привет, нужен адекватный молодой человек, можно студент, владеющий PHP, MySQL и имеющий минимальный опыт создания сайтов и знакомый с фреймворком CodeIgniter либо готовый быстро его изучить. Все предложения пишем в проект, студии и посредники ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оплата товаров через PayPal на сайте

    $100

    Всем привет. Есть сайт каталога товаров, каталог на базе кастомной цмс. Нужно переделать этот каталог, фактически сделать интернет магазин. Итак список фитч: 1. Добавление, удаление и пересчет товаров в корзине. 2. Форма оплаты через PayPal 3. Отправления письма на ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка сервиса на базе API

    Нужно разработать сервис на базе API centric архитектуры. Компоненты Kohana 3.3, Doctrine 2, Mustache, Sphinx, PostgreSQL. Пока принимаю заявки разработчиков с опытом. Тз вышлю тем кто пройдет собеседование и тест, фирмы и дельцы не расматриваються. ...

    PostgreSQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать регулярку для htaccess.

    Всем привет. Итак задача, есть урл в котором встечаеться нечто вроде /some_param/x/cat/12/cat/23/cat/10 нужно сделать ридект по урлу some_param/x/cat/12,23,10/ количество параметров неограничено, последовательность параметров может быть любая. Кто возьметься?

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Закодить шаблон на Zend Framework 1

    Всем привет! Нужно имеющийся шаблон перенести на ZF, в качестве хранилища используеться xml файл, больше деталей после выбора исполнителя. Нужен челокек с опытом работы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать прототип страницы на twitter bootstrap

    Доброго времени суток друзья! Есть задачка, есть картинка на основании этой картинки нужно сделать прототип на bootstrap. Задачу нужно выполнить завтра к утру, все детали предоставлю. Предпочтение людям кто уже знаком с фреймворком но и ...

    Bootstrap
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
zhenya_lysenko
Евгений 
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов(-2)
$30
9 баллов
7 лет назад
Нарисовать и сверстать шаблон email
Достаточно хороший заказчик, оплату провёл в срок Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Хорошо поработали. Все в срок, нареканий нет. Рекомендую!
Ответный отзыв
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Поправить верстку на сайте
Співпрацею задоволений. Завдання чітке. Оплата без затримок.
Все сделано быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
bioforce
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Поправить верстку на bitrix
Адекватный заказчик.
Отличный спец! Быстро справился с задачей. Обращусь еще!
Ответный отзыв
unwers
25 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Верстка из прототипа в Bootstrap 3
Приятный в общении человек, оплачивает работу без задержек.
Работа выполнена на уровне, к правкам относился внимательно и быстро вносил их. Рекомендую Алексанра всем людям кому нужен результат а не бла бла бла. Спасибо Александр.
Ответный отзыв
Anexroid
Никита 
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта
Никаких проблем не возникло, всё хорошо
Оперативно и качественно! Выше всяких похвал. Рекомундую как отличного специалиста. Буду продолжать сотрудничество и дальше.
Ответный отзыв