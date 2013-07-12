Задача простая, нужно наложить на картинку фон и подогнать по размеру. Пример как должно быть http://solid-optics.com/img/cms/picture_07.jpg Картинка которую нужно переделать http://solid-optics.com/img/cms/image007(1).jpg Оплата только ПриватБанк
- Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет, Нужно сначала нарисовать а потом и сверстать шаблон письма. Шапка, тело, футер ничего сложного. Принимаются заявки только из Украины, оплата только приват банк. Без посредников. Кидайте ссылки на ваши работы для аналогичного класса задач. СпасибоЗавершен7 лет назад
Всем привет, Есть две функции на VB.NET, надо переписать их на PHP. Только Украина, оплата ПриватБанк. 1. Dim responsivity As Decimal = 0.75 ' This is a value from the datasheet ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Нужен человек для доработок сайта, нужны как программирование так и верстка. Необходимо знание данной системы на уровне ядра а также, опыт разработки расширений. Принимаются заявки только разработчиков из Украины. Пожалуйста указывайте стоимость часа работы ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет. Нужно пофиксить верстку на сайте. Итак задача: Есть страничка, wpdev*bajabikes*eu/nl/booking-step-1/?id=12972&lang=nl&date=23%20juli%202016 (звездочки поменять на точки) На ней есть область "Toon [url=http://wpdev.bajabikes.eu/nl/booking-step-1/?id=12972&lang=nl&date=23%20juli%202016#]extra opties[/url]" при клике на нее разворачиваются опции, так вот цены и количество этих опций не выровняны ...Завершен7 лет назад
Ищем активных и молодых людей для работы в ит компании на фултайм. Обязательное условие это владение английским или желание его изучать.Веб-программирование36 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Всем привет, нужно запрограмировать появление окошка перед закрытием таба в браузере или если пользователь не делал никаких действий в течении 2 минут. Само окошко должно быть чтото типо модального окна с формой.Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен разработчик для разработки проектов разной степени сложности. Местонахождение Украина или Белорусь. 40 часов в неделю. Все требования ниже не обязательны но желательны, главное желание изучать недостающие вещи в этом списке. Требования: - PHP >= 5.4 - Composer - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер всем. Есть psd, нужно сверсть валидно на html5, макет должен отображаться во всех браузерах (IE 6 не учитываем). В качестве шрифта используем данный шрифт http://blogs.adobe.com/typblography/2012/08/source-sans-pro.html. Указываем сроки и цену.Завершен10 лет назад
Всем привет. Есть задача, нужно закодить (сверстать) на bootstrap 3 прототип страницы. Сроки до понедельника, расматриваю любых кандидатов. Если сработаемся возможно устроиться в проект на фултайм.Завершен10 лет назад
Всем привет, задача для хорошо владеющими фотошопом. Есть картинка, есть watermark на ней, нужно выделить его маску.Анимация3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Всем привет. Нужно редезайтинить несколько елементов на сайте. Нужно предоствавть сначала результат на картинке а потом отверстать их. Приниматься заявки от исполнителей любого уровня. Детали при личной переписке. Спасибо.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача 10 иконок, продлагайте стоимость за одну. В заявку добавляем указания на пример, контакт и цену. размеры - 5 иконок, 88x106px, 10 иконок 64px64px; Темктика при личном обсуждении.Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Всем привет, нужна дизайн и верстка одной страницы landing page, качество роботы должно быть высокое, верстка должна соотвествовать всем стандартам и быть респонсив. Тема дизайна продажа брендовых очков оптом. Расматриваються опытные дизайнеры, студии не расматриваю.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет, нужен адекватный молодой человек, можно студент, владеющий PHP, MySQL и имеющий минимальный опыт создания сайтов и знакомый с фреймворком CodeIgniter либо готовый быстро его изучить. Все предложения пишем в проект, студии и посредники ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Всем привет. Есть сайт каталога товаров, каталог на базе кастомной цмс. Нужно переделать этот каталог, фактически сделать интернет магазин. Итак список фитч: 1. Добавление, удаление и пересчет товаров в корзине. 2. Форма оплаты через PayPal 3. Отправления письма на ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно разработать сервис на базе API centric архитектуры. Компоненты Kohana 3.3, Doctrine 2, Mustache, Sphinx, PostgreSQL. Пока принимаю заявки разработчиков с опытом. Тз вышлю тем кто пройдет собеседование и тест, фирмы и дельцы не расматриваються. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Всем привет. Итак задача, есть урл в котором встечаеться нечто вроде /some_param/x/cat/12/cat/23/cat/10 нужно сделать ридект по урлу some_param/x/cat/12,23,10/ количество параметров неограничено, последовательность параметров может быть любая. Кто возьметься?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Всем привет! Нужно имеющийся шаблон перенести на ZF, в качестве хранилища используеться xml файл, больше деталей после выбора исполнителя. Нужен челокек с опытом работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго времени суток друзья! Есть задачка, есть картинка на основании этой картинки нужно сделать прототип на bootstrap. Задачу нужно выполнить завтра к утру, все детали предоставлю. Предпочтение людям кто уже знаком с фреймворком но и ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад