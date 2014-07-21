Junior|Middle|Senior PHP Developer

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок164 просмотра

Нужен разработчик для разработки проектов разной степени сложности. Местонахождение Украина или Белорусь. 40 часов в неделю. Все требования ниже не обязательны но желательны, главное желание изучать недостающие вещи в этом списке.

Требования:

- PHP >= 5.4

- Composer

- RDMS MYSQL, Postgree

- Git, Subversion

- HTML/CSS

CSSGitHTMLMySQLPHP
11 лет назад
ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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