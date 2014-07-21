Ищу опытного кодера, нужно написать не сложный скрипт для вставки кода в шаблоны WordPress. ТЗ при личном общении.
Junior|Middle|Senior PHP Developer
Нужен разработчик для разработки проектов разной степени сложности. Местонахождение Украина или Белорусь. 40 часов в неделю. Все требования ниже не обязательны но желательны, главное желание изучать недостающие вещи в этом списке.
Требования:
- PHP >= 5.4
- Composer
- RDMS MYSQL, Postgree
- Git, Subversion
- HTML/CSS
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