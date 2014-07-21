Доступ к админке wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок249 просмотров

Украли сайт aussiescamalert.com

Необходимо получить доступ к админке aussiescamalert.com/wp-login.php

Открыт доступ ко всем файлам:

aussiescamalert.com/wp-includes/

При обращении прошу сразу указывать цену своих услуг.

WordPress
11 лет назад
webhouse
Евгений 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров