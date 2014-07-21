Доделать раздел сайта

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Закрыт4 заявки142 просмотра

Доделать раздел монтаж сайта http://magris-filter.ru/montazh

1.Разобраться со скриптом регистрации

2.Сделать таблицу выборки по городу (согласно эскизу)

3. Подкорректировать карточку бригады

4.Корректировка логистики раздела

Подробнее в скайпе.

11 лет назад
magris
Сергей 
53 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров