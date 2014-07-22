Загрузка товаров CSV (добавить cron)

Доброго времени суток!

На сайте Joomla 1.5.26 + Virtuemart 1.1.9 настроен компонент загрузки товаров через CSV, а именно "com_virtuemart_simple_csv" (он же "Простой импорт товаров через CSV") от товарища Gruz (http://joomlaforum.ru/index.php/topic,150010.0.html). С разработчиком нет связи и соответственно доработать не получается, а нужно сделать выполнение выгрузки через CRON (должен срабатывать, к примеру, каждое утро, если в указанном месте лежит файл). В данный момент всё работает из админки, работает даже просто по введению определенной ссылки, но нужно автоматизировать.