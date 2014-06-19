Joomshopping изменить порядок сортировки товара

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Закрыт3 заявки336 просмотров

Добрый день!

Сейчас на сайте товары выводятся в произвольном порядке. необходимо сделать вывод по порядку, согласно админке

11 лет назад
petrovichalex
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Leocata
Артем 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Приступил в момент, выполнил быстро. Недоделал мелочи на 5 минут. Слезно просил расчет вперед доделок - получил. Мелочи не исправил в течение последующей недели, перестал отвечать на сообщения. Далее не стану сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Leocata
Артем 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад