Натянуть сверстанный макет на Битрикс + каталог

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок91 просмотр

Есть сверстанный сайт.

На нем будет только каталог брендов (каталога товаров не будет).

Нужно:

1) Натянуть макет на Битрикс Старт

2) Реализовать каталог брендов (Наименование + изображение + текст + презентация html кодом)

3) Вывести меню

4) Вывести превью брендов из каталога на главную страницу (JS готовы)

5) С формы "получить прайс" должно уходить сообщение на почту

6) Раздел "Новости"

По разделам:

О компании - текстовая страница

Каталог - каталог брендов

Новинки - новостной раздел

Контакты - текстовая страница

Отдельный раздел "новости"

Скриншоты сверстанного сайта прикладываю.

Готовы рассмотреть варианты сотрудничества

HTMLJavaScript
11 лет назад
pospelov72
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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