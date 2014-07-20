Настроить .htaccess

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Закрыт4 заявки132 просмотра

Необходимо настроить .htaccess на одностраничнике, всего 2 правила, редирект с index.html на / и редирект с www на без www :)

11 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров