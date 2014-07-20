Нужно разработать модуль импорта товара prestashop

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Закрыт3 заявки122 просмотра

Нужно разработать модуль импорта товара prestashop. Что бы в XLS файле формировались характеристики товара в отдельный столбец. как в примере.

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PrestaShop
11 лет назад
bijos
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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