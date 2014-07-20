Дизайн Информационной панели (Dashboard)

На странице Dashboard должны содержаться несколько блоков с динамическим изменением отображаемой информации.

Предполагается использование блоков 4-х видов:

1. Основной блок - многоуровневая быстро меняющаяся таблица. Должна наглядно отображать информацию о количестве, статусе и длительности происходящих событий.

2. График - диаграмма рассеяния. Двухмерный график с меняющимся представлением динамического процесса за несколько минут

3. Линейный график среднего значения предыдущего процесса за несколько часов.

4. Виджет с цифровым представлением параметров. Пример во вложении.

Dashboard должен настраиваться:

1. Возможность скрытия и отображения любого блока.

2. Нанесение на график минимальной и максимальной пороговых зон.

3. Возможность смены расположения блоков отображения произвольным образом.

Страница должна быть оптимизирована под два разрешения:

1. Для отображения на устройстве с диагональю 39" с разрешеним 1920x1080 рх.

2. Для отображения на стандартном мониторе с диагональю 22" с разрешеним 1920x1200 рх.

Дизайн страницы должен корректно отображаться в браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome.

Страница должна иметь миимальный размер и позволять обновлять отображаемые данные

с периодом в 500 mc.

Имеется работающий прототип, он будет продемонстрирован разработчику и может быть взят за основу.

Требования к кандидату:

Разработчик должен иметь опыт работы с AJAX и jQuery.

Правильно применять gzip-компрессию и обфускацию кода Java script.

Необходима аккуратная верстка html-кода для обеспечения кроссбраузерности.

Бюджет 10000 р. - 15000 р. в зависимости от полноты требований, которые разработчик готов реализовать.