Нужно поставить скидочную систему накопительную и разовую от суммы покупки , бонусные баллы и чтоб в личном кабинете пользователь мог увидеть тратить свои баллы , увидел ранее купленные товары и сохраненные адреса доставок www.angelflor.ru
Дизайн Информационной панели (Dashboard)
На странице Dashboard должны содержаться несколько блоков с динамическим изменением отображаемой информации.
Предполагается использование блоков 4-х видов:
1. Основной блок - многоуровневая быстро меняющаяся таблица. Должна наглядно отображать информацию о количестве, статусе и длительности происходящих событий.
2. График - диаграмма рассеяния. Двухмерный график с меняющимся представлением динамического процесса за несколько минут
3. Линейный график среднего значения предыдущего процесса за несколько часов.
4. Виджет с цифровым представлением параметров. Пример во вложении.
Dashboard должен настраиваться:
1. Возможность скрытия и отображения любого блока.
2. Нанесение на график минимальной и максимальной пороговых зон.
3. Возможность смены расположения блоков отображения произвольным образом.
Страница должна быть оптимизирована под два разрешения:
1. Для отображения на устройстве с диагональю 39" с разрешеним 1920x1080 рх.
2. Для отображения на стандартном мониторе с диагональю 22" с разрешеним 1920x1200 рх.
Дизайн страницы должен корректно отображаться в браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome.
Страница должна иметь миимальный размер и позволять обновлять отображаемые данные
с периодом в 500 mc.
Имеется работающий прототип, он будет продемонстрирован разработчику и может быть взят за основу.
Требования к кандидату:
Разработчик должен иметь опыт работы с AJAX и jQuery.
Правильно применять gzip-компрессию и обфускацию кода Java script.
Необходима аккуратная верстка html-кода для обеспечения кроссбраузерности.
Бюджет 10000 р. - 15000 р. в зависимости от полноты требований, которые разработчик готов реализовать.
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