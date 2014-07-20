Нужно поставить скидочную систему накопительную и разовую от суммы покупки , бонусные баллы и чтоб в личном кабинете пользователь мог увидеть тратить свои баллы , увидел ранее купленные товары и сохраненные адреса доставок www.angelflor.ru
Натянуть страничку в 1C-Битрикс
Доброго утра!
ТЗ в приложении
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Доброго утра! Нужно сделать программирование сайта на редакции СТАРТ ТЗ в приложенииВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать систему со следующим функционалом: 1) Запоминание маски браузера по Javascript (прилагаю 3 скрипта которые умеют это делать, предполагаю что они лягут в основу системы, в общей сложности 2000 строк кода!) 2) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Проблема в следующем не понятно откуда в базу заливат непонятные вещи, также изменятся файлы сайта, после происходит рассылка спама с сайта, по этой причине сайт постоянно в блоке у хостинга. Нужно проверить на все возможные ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, требуется парсер сайта авито в регионе ставрополь, раздел продажа авто, парсим номера телефонов.(ИЛИ) Также возможен парсинг авто.ру, авто25.ру сайты авто тематики региона ставрополь, Жду предложений по цене, предложений по исполнению.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, Удаленно работаю разные программы – которые будут обращаться по API и получать ответ. А именно они будут : • Записывать в бд ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу для постоянного сотрудничества JS-девелопера. Тестовое задание (оплачиваемое) для дальнейшего сотрудничества: - скрин now.jpg показывает проблему - боковая галерея выводит картинки одна за одной, по две. - скрин should.jpg - показывает как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $25
Необходимо создать всплывающее окно после отправления формы. Сверстать кнопку с функцией "скачать". + Некоторые мелкие поправки по сайту. Небольшая работа с Яндекс картами (передвинуть их).Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать копию проекта (для личного пользования) www.mobitorg.com Проект позволяет зарегистрироваться закачать файлы и получить магазин. Возможность выбрать стиль магазина. Заказы приходят на емаил, указанный в админке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Написать или содрать jquery слайдер. Вот тот слайдер который надо: http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_48948/ Чистый код для подключении к дрйгому сайтуВеб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад