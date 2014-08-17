Проблема в следующем не понятно откуда в базу заливат непонятные вещи, также изменятся файлы сайта, после происходит рассылка спама с сайта, по этой причине сайт постоянно в блоке у хостинга. Нужно проверить на все возможные ...
JS + PHP система запоминания браузеров
Нужно написать систему со следующим функционалом:
1) Запоминание маски браузера по Javascript (прилагаю 3 скрипта которые умеют это делать, предполагаю что они лягут в основу системы, в общей сложности 2000 строк кода!)
2) Запоминание посетителя по evercookie (http://samy.pl/evercookie/)
3) Статистика системы где можно видеть посетителей и их отпечатки. Система должна быть максимально визуализирующей статистику - здесь вы проектируете интерфейс и показываете мне, а я вношу корректировки если требуется. Должно быть удобно все реализовано, чтобы можно было делать выборки по любому параметру из маски браузера, поиск, ручной бан конкретного пользователя, что то типа продвинутой системы модерации на основе слепков браузера.
4) Прилепляем систему к вордпрессу сейчас - при регистрации эта защита должна срабатывать.
5) Если вычислено, что пользователь регистрируется второй раз, в регистрации должно быть отказано - как результат, бан по маске браузера.
Как себе вижу это я - вы разбираетесь с готовыми яваскриптами, получаете из них значения в наш скрипт и работаете с ними. Попутно возможны изменения в ТЗ, естественно обсуждаемые и оплачиваемые.
В дальнейшем планируется дорабатывать систему, а именно: добавлять в неё функционал и делать реализации под разные cms и вообще под любые сайты, где это может понадобиться.
Соответственно исполнитель нужен непропащий и с опытом работы в PHP и JS. Знание JQuery и других яваскриптовских фреймворков приветствуется.
Т.к. проект для меня является инвестированием в не особо ясное будущее, то предпочтение отдам исполнителям с более низким бюджетом, т.е. студиям и любителям покодить за $100 в час просьба не беспокоиться (если вы конечно за пару часов управитесь то велкам :) ) Остальные предложения я обязательно рассмотрю все.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, требуется парсер сайта авито в регионе ставрополь, раздел продажа авто, парсим номера телефонов.(ИЛИ) Также возможен парсинг авто.ру, авто25.ру сайты авто тематики региона ставрополь, Жду предложений по цене, предложений по исполнению.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, Удаленно работаю разные программы – которые будут обращаться по API и получать ответ. А именно они будут : • Записывать в бд ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу для постоянного сотрудничества JS-девелопера. Тестовое задание (оплачиваемое) для дальнейшего сотрудничества: - скрин now.jpg показывает проблему - боковая галерея выводит картинки одна за одной, по две. - скрин should.jpg - показывает как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $25
Необходимо создать всплывающее окно после отправления формы. Сверстать кнопку с функцией "скачать". + Некоторые мелкие поправки по сайту. Небольшая работа с Яндекс картами (передвинуть их).Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать копию проекта (для личного пользования) www.mobitorg.com Проект позволяет зарегистрироваться закачать файлы и получить магазин. Возможность выбрать стиль магазина. Заказы приходят на емаил, указанный в админке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Написать или содрать jquery слайдер. Вот тот слайдер который надо: http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_48948/ Чистый код для подключении к дрйгому сайтуВеб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать некоторый функционал сайта на базе Wordpress и плагина личного кабинета WP RECALL 1 задача: Сделать, чтобы посетитель мог писать посты заполняя определенную форму с ограничением - 1 пост в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть дизайн/верстка. Скрипт на вывод wmr. Калькулятор, X19, мерчант, результативная страница. Предлагаем сроки и цены.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
На двух интернет магазинах требуется сделать поиск. Поиск должен искать по словам и артикулам. Все работает на Joomla VirtuamatВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад