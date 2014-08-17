JS + PHP система запоминания браузеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки215 просмотров

Нужно написать систему со следующим функционалом:

1) Запоминание маски браузера по Javascript (прилагаю 3 скрипта которые умеют это делать, предполагаю что они лягут в основу системы, в общей сложности 2000 строк кода!)

2) Запоминание посетителя по evercookie (http://samy.pl/evercookie/)

3) Статистика системы где можно видеть посетителей и их отпечатки. Система должна быть максимально визуализирующей статистику - здесь вы проектируете интерфейс и показываете мне, а я вношу корректировки если требуется. Должно быть удобно все реализовано, чтобы можно было делать выборки по любому параметру из маски браузера, поиск, ручной бан конкретного пользователя, что то типа продвинутой системы модерации на основе слепков браузера.

4) Прилепляем систему к вордпрессу сейчас - при регистрации эта защита должна срабатывать.

5) Если вычислено, что пользователь регистрируется второй раз, в регистрации должно быть отказано - как результат, бан по маске браузера.

Как себе вижу это я - вы разбираетесь с готовыми яваскриптами, получаете из них значения в наш скрипт и работаете с ними. Попутно возможны изменения в ТЗ, естественно обсуждаемые и оплачиваемые.

В дальнейшем планируется дорабатывать систему, а именно: добавлять в неё функционал и делать реализации под разные cms и вообще под любые сайты, где это может понадобиться.

Соответственно исполнитель нужен непропащий и с опытом работы в PHP и JS. Знание JQuery и других яваскриптовских фреймворков приветствуется.

Т.к. проект для меня является инвестированием в не особо ясное будущее, то предпочтение отдам исполнителям с более низким бюджетом, т.е. студиям и любителям покодить за $100 в час просьба не беспокоиться (если вы конечно за пару часов управитесь то велкам :) ) Остальные предложения я обязательно рассмотрю все.

JavaScriptjQueryPHPWordPress
11 лет назад
my_killer
Максим 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lafress
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
10 дней
Выполнил заказ профессионально, без предоплаты, качество на выходе более чем устроило, все мои пожелания были учтены, в том числе и появившиеся во время выполнения работы, т.е. не указанные в ТЗ.
Хороший заказчик! Отлично поставленное техническое задание, своевременная оплата! Советую работать!

Заявки фрилансеров

Lafress
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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