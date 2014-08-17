Проект не доделал совершенно. По срокам обещал 4 дня, в итоге прошло 1,5 месяца и проект так и не доделал до конца. С заказчиками на связь не выходит, пожелания по доработки не учитывает. Приходится самому его вызванивать. Очень безответственный человек. Чтобы поменять свое мнение ( и написанный отзыв) о вас, даю вам последний шанс все доделать до 26 августа. Иначе я дополню свой отзыв всеми своими негативными впечатлениями о вас.