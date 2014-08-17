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Отзывы заказчиков
$500
4 балла
9 лет назад
Задача не решена, сроки оттягиваются, исполнитель на связи, обещает все решить. Отзыв оставляю по требованию веблансера, чтобы была возможность далее оставлять проекты. В случае решения задачи или хотя бы ее части, отзыв поменяю
$400
2 балла
9 лет назад
Сорвал работу. Исчез со связи. Пришлось нанять другого человека. Другой человек прекрасно справился с задачей.
$180
2 балла
9 лет назад
Проект не доделал совершенно. По срокам обещал 4 дня, в итоге прошло 1,5 месяца и проект так и не доделал до конца. С заказчиками на связь не выходит, пожелания по доработки не учитывает. Приходится самому его вызванивать. Очень безответственный человек. Чтобы поменять свое мнение ( и написанный отзыв) о вас, даю вам последний шанс все доделать до 26 августа. Иначе я дополню свой отзыв всеми своими негативными впечатлениями о вас.
$200
10 баллов
9 лет назад
Выполнил заказ профессионально, без предоплаты, качество на выходе более чем устроило, все мои пожелания были учтены, в том числе и появившиеся во время выполнения работы, т.е. не указанные в ТЗ.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Отлично поставленное техническое задание, своевременная оплата! Советую работать!
$400
10 баллов
9 лет назад
Хорошая работа!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Понимает задачу и отлично её оплачивает.