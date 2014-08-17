Lafress

Евгений Lafress

 
32 годаБеларусь/Витебск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
4 балла
9 лет назад
Генерирование APK онлайн
Задача не решена, сроки оттягиваются, исполнитель на связи, обещает все решить. Отзыв оставляю по требованию веблансера, чтобы была возможность далее оставлять проекты. В случае решения задачи или хотя бы ее части, отзыв поменяю
Mauser
Тер 
50 летСША
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
2 балла
9 лет назад
Скрипт "ловли" профилей на сайте.
Сорвал работу. Исчез со связи. Пришлось нанять другого человека. Другой человек прекрасно справился с задачей.
mariakleshenok
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$180
2 балла
9 лет назад
Сайт туристических купонов
Проект не доделал совершенно. По срокам обещал 4 дня, в итоге прошло 1,5 месяца и проект так и не доделал до конца. С заказчиками на связь не выходит, пожелания по доработки не учитывает. Приходится самому его вызванивать. Очень безответственный человек. Чтобы поменять свое мнение ( и написанный отзыв) о вас, даю вам последний шанс все доделать до 26 августа. Иначе я дополню свой отзыв всеми своими негативными впечатлениями о вас.
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
JS + PHP система запоминания браузеров
Выполнил заказ профессионально, без предоплаты, качество на выходе более чем устроило, все мои пожелания были учтены, в том числе и появившиеся во время выполнения работы, т.е. не указанные в ТЗ.
Хороший заказчик! Отлично поставленное техническое задание, своевременная оплата! Советую работать!
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Скрипт финансового учета
Хорошая работа!
Замечательный заказчик! Понимает задачу и отлично её оплачивает.
Ответный отзыв