Генерирование APK онлайн

Вот что хотелось бы реализовать:

1) Пользователь получает индивидуальную ссылку.

2) Переходит на сайт по ней и скачивает уникальный apk-файл

3) Установив это полученное приложение, открывается WebView, в которой загружается уникальный URL для этого пользователя.

Также в это приложение нужно добавлять персональную иконку (иконки разных размеров) и ссылку на стартовую страничку в виде картинки тоже разных размеров.

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