Генерирование APK онлайн

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки198 просмотров

Вот что хотелось бы реализовать:

1) Пользователь получает индивидуальную ссылку.

2) Переходит на сайт по ней и скачивает уникальный apk-файл

3) Установив это полученное приложение, открывается WebView, в которой загружается уникальный URL для этого пользователя.

Также в это приложение нужно добавлять персональную иконку (иконки разных размеров) и ссылку на стартовую страничку в виде картинки тоже разных размеров.

Предлагайте решение и цену

11 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lafress
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$500
16 дней
Задача не решена, сроки оттягиваются, исполнитель на связи, обещает все решить. Отзыв оставляю по требованию веблансера, чтобы была возможность далее оставлять проекты. В случае решения задачи или хотя бы ее части, отзыв поменяю

Заявки фрилансеров

Lafress
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад