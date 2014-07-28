Парсер битрикс сайта и скрипт добавления в hostcms

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки137 просмотров

Нужно 3 скрипта

Первый

Есть сайт с которого нужно спарсить содержимое всего каталога. ok-karapuz точка ru, он на битриксе.

Нужен консольный скрипт, в который прошит сайт и регулярки и тд. Запускаю разово скрипт в фоне, скрипт лезет на сайт, сохраняет все данные и графику на диск. Графику в папку, данные полей и пути к картинкам в цсв файл. Все что парсится, потом будет использоваться.

Конкретные поля, какие парсить укажу исполнителю. Ориентируйтесь на весь контент

Повторный запуск – смотрим если есть уже готовый цсв (можно хардкодить названия файлов), и снова парсим сайт. На выходе после повторного запуска нужно в отдельный цсв записать только новые товары, а в первый цсв файл сохранить все.

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Скрипт 2

Так же консольный. На вход урл сайта и данные авторизации.

Из вышеописанного цсв нужно добавлять на несколько сайтов на hostcms

Доступ к АПИ или админке будет

Добавляем таким образом: проверяем по полю артикул есть ли товар на сайте, если да – едем дальше, если нет – добавляем

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Скрипт3

Консольный

На вход xls файл, урл сайта и данные авторизации

Файл вида артикул;количество

Выбираем все товары по артикулу с сайта(нам нужны только артикулы)

Проверяем по полю из файла артикул и обновляем количество для него. Если на сайте артикул есть, а в файле нет, обновляем количество по такому артикулу на 0

язык реализации на ваше усмотрение, желательно пхп или питон

оплата в вмз(персональный), qiwi или переводом на карту

указывайте цены, сроки и контакты, вопросы пишите в пм.

я с вами оперативно свяжусь

PHPPython
11 лет назад
Blinter
Михаил 
42 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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