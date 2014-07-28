Приветствую, нужно пару страничек свертать на опенкарте + доработки из разряда: автоматизация подгрузки цвета / размера из XML, внести на главной Новинки и чтобы они при обновлении мешались + Хиты тоже так же только брать ...
Парсер битрикс сайта и скрипт добавления в hostcms
Нужно 3 скрипта
Первый
Есть сайт с которого нужно спарсить содержимое всего каталога. ok-karapuz точка ru, он на битриксе.
Нужен консольный скрипт, в который прошит сайт и регулярки и тд. Запускаю разово скрипт в фоне, скрипт лезет на сайт, сохраняет все данные и графику на диск. Графику в папку, данные полей и пути к картинкам в цсв файл. Все что парсится, потом будет использоваться.
Конкретные поля, какие парсить укажу исполнителю. Ориентируйтесь на весь контент
Повторный запуск – смотрим если есть уже готовый цсв (можно хардкодить названия файлов), и снова парсим сайт. На выходе после повторного запуска нужно в отдельный цсв записать только новые товары, а в первый цсв файл сохранить все.
--------------
Скрипт 2
Так же консольный. На вход урл сайта и данные авторизации.
Из вышеописанного цсв нужно добавлять на несколько сайтов на hostcms
Доступ к АПИ или админке будет
Добавляем таким образом: проверяем по полю артикул есть ли товар на сайте, если да – едем дальше, если нет – добавляем
---------------
Скрипт3
Консольный
На вход xls файл, урл сайта и данные авторизации
Файл вида артикул;количество
Выбираем все товары по артикулу с сайта(нам нужны только артикулы)
Проверяем по полю из файла артикул и обновляем количество для него. Если на сайте артикул есть, а в файле нет, обновляем количество по такому артикулу на 0
язык реализации на ваше усмотрение, желательно пхп или питон
оплата в вмз(персональный), qiwi или переводом на карту
указывайте цены, сроки и контакты, вопросы пишите в пм.
я с вами оперативно свяжусь
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть блог http://godsofcontent.biz/brain/ нужны правки по нему. 1. продолжить чтение — убрать. сделать, чтобы не было этой ссылки. А просто размер поста обрезался в редакторе тегом. ...Завершен11 лет назад
- $135
Странички: http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/index.html http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_projects.html http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_credit.html http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_about.html http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_contacts.html http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_news.htmlВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Необходимо подправить скрипт обратного отсчета на страничке Landing Page (перестал работать) страничка http://banya.remstroymat.ru/ 1) убрать лишние окна циферблата и выровнять относительно надписи "дней" 2) Сделать отсчет на убывание начиная с 3 ...Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо сделать вкладки на jquery, и по нажатию на описание, должно открываться модальное окно типа fancybox с другой страничкой + отправка формы на почту. Бюджет 1000 р .Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $57
Необходимо реализовать дополнительное ТЗ на Yii Framework. 1) Отцентровать по ширине названия разделов в личных кабинетах участников на всех языках. Увеличить по ширине фона горизонтальную линию. (есть скрин желаемого) 2) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеется много однотипных файлов формата XML. Каждый из них содержит определенные нужны е данные - внутри одинаковых тегов (наприме В каждом файле данные 1 человека (фион, котнаткные данные и пр.) Требуется ...Завершен11 лет назад
Исправить баг в ерстки в выпадающем меню на cms Opencart 2-3 уровень вложенности в браузерах ИЕ8,9 не работает.Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день друзья! Нужно написать скрипт или приложение ( на ваше усмотрение ), которое связывается с владельцем домена по средствам формы связи с администратором домена. Одну из таких форм можно найти reg.ru/whois/admin_contact по этой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется глубокая переработка темы Classipress. Тема для WP по созданию доски объявлений на Вордпрессе. Необходимо много небольших доработок и крупные переработки по фильтрации, полям выбора и прочему. Требуется программирование на Wordrpess.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад