Сделать вкладки + модальные окна

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок132 просмотра

Добрый день.

Необходимо сделать вкладки на jquery, и по нажатию на описание, должно открываться модальное окно типа fancybox с другой страничкой + отправка формы на почту.

Бюджет 1000 р .

jQuery
11 лет назад
Alexrfs
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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