Доработки на сайте под os class (Wordpress)

Нужно немного переделать сайт на osclass (open source движок для доски объявлений, во многом похож на Wordpress):

http://do.agro.center

Справа, сверху над расположением нужно сделать поле «Ваш регион:» и ссылка с возможностью выбора региона, с выбираемым по умолчанию регионом (с помощью геоидентификации). Регионы выбирать дать возможность не все, а только предустановленные (мы ориентируемся на регионы Сибири).

Соответственно, расположения должны выводится выбранного региона (районы областей, они проставляются стандартными возможностями osclass).