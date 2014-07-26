Плагин для Wordpress - поиск по произвольным полям

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Закрыт1 заявка124 просмотра

Плагин должен выводить в сайдбаре:

1)радиокнопка выбора категории

2)2 ползунка параметров

- сумма(денег)

- срок(время)

3)кнопка поиска.

При выборе категории - меняются аяксом цифры на ползунках: суммы и сроки(их пределы).

При нажатии кнопки поиск - он производится по произвольным полям.

На странице результатов должен показывать предложения попадающие под параметры.

В админке можно указать какие категории входят в радиокнопку, тип валюты.

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Это в идеале.

Что-то можно упростить.

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Ползунки - имею ввиду подобное: http://graphicriver.net/item/ui-sliders-mega-pack/2202070

WordPress
11 лет назад
editor2
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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