Основные требования: Для постоянной работы над сайтом хостинговой компании ищем программиста php или даже двух. Работа в команде. Сложные вещи типа дизайна делать ни в коем случае не нужно. Сложную и даже ...
Плагин для Wordpress - поиск по произвольным полям
Плагин должен выводить в сайдбаре:
1)радиокнопка выбора категории
2)2 ползунка параметров
- сумма(денег)
- срок(время)
3)кнопка поиска.
При выборе категории - меняются аяксом цифры на ползунках: суммы и сроки(их пределы).
При нажатии кнопки поиск - он производится по произвольным полям.
На странице результатов должен показывать предложения попадающие под параметры.
В админке можно указать какие категории входят в радиокнопку, тип валюты.
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Это в идеале.
Что-то можно упростить.
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Ползунки - имею ввиду подобное: http://graphicriver.net/item/ui-sliders-mega-pack/2202070
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