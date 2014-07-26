Доработка сайта на MOdx Evo

Нужно доработать сайт на Modx Evo, а именно:

- поправить или устранить ошибки на Главной странице сайта для корректной загрузки сайта на Айфонах в браузере Сафари (сейчас именно главная страница вылетает при загрузке в сафари с айфона)

адрес сайта http://1.fourmobile.ru