Требуется доработать сайт на MODx Evo, а именно: - заменить шрифты на всем сайте - сделать корректное отображение сайта на мобильных устройствах (сейчас с косяками и ошибками открывается) - добавить сравнение товаров ...
Доработка сайта на MOdx Evo
Нужно доработать сайт на Modx Evo, а именно:
- поправить или устранить ошибки на Главной странице сайта для корректной загрузки сайта на Айфонах в браузере Сафари (сейчас именно главная страница вылетает при загрузке в сафари с айфона)
адрес сайта http://1.fourmobile.ru
Заявки фрилансеров
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