Доработка сайта на MOdx Evo

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Нужно доработать сайт на Modx Evo, а именно:

- поправить или устранить ошибки на Главной странице сайта для корректной загрузки сайта на Айфонах в браузере Сафари (сейчас именно главная страница вылетает при загрузке в сафари с айфона)

адрес сайта http://1.fourmobile.ru

MODX
11 лет назад
agasnikov
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров