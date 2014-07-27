Поставить на сайт горизонтальное меню.

Александр- просто супер! На связи был 24 часа в сутки. Выполнил все за 1 день, хотя сроки были 2 дня. Мелкие доработки, которые я не учел при написании ТЗ, выполнил без лишних слов и увеличения цены за задание. Креативно подходил к выполнению задания. Спасибо за работу! Продолжаем сотрудничать.