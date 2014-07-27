Поставить на сайт горизонтальное меню.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок179 просмотров

Задание:

1.Поставить на сайт интернет-магазина горизонтальное меню.

2.Произвести изменения в шапке сайта: 2.1Увеличить вертикальную ширину шапки.

2.2Разделить меню с товарами и информационную шапку сайта.

2.3 Изменить изображение корзины и увеличить её размер.

Сайт на Simpla cms

Предоставлю примеры горизонтальных меню.

11 лет назад
GPASHA
Павел 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
2 дня
Александр- просто супер! На связи был 24 часа в сутки. Выполнил все за 1 день, хотя сроки были 2 дня. Мелкие доработки, которые я не учел при написании ТЗ, выполнил без лишних слов и увеличения цены за задание. Креативно подходил к выполнению задания. Спасибо за работу! Продолжаем сотрудничать.
От сотрудничества только положительные впечатления :) Задача проекта описана хорошо, поставлены примеры. Все нюансы активно обсуждались. С оплатой проблем не было. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад