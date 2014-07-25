Модуль для звонка по SIP/VoIP

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Требуется разработка модуля сайта для реализации звонков с сайта. Технология HTML5+Javascript или Flash. Можно использовать готовые продукты с открытым исходным кодом (opensource) с полной бесплатной ценовой политикой.

Требования к кандидатам - опыт разработки в данной тематике.

HTMLJavaScript
11 лет назад
kairzhan79
45 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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