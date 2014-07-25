Необходимо разработать кабинет клиента для существующего сайта. В кабинете клиент должен видеть: - Историю заказов - Иметь возможность создавать заявки администрации. (Присваивание номеров заявок) - Заявки в администрациию должны работать ...
Программирование модулей для CMS
Программирование модулей для CMS.
Задачи разные, исходя из задачи найти/написать/дописать подходящее решение, интегрировать в структуру CMS.
Пишите ваш скайп.
Жду ваших заявок.
Заявки фрилансеров
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