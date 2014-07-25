Программирование модулей для CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок133 просмотра

Программирование модулей для CMS.

Задачи разные, исходя из задачи найти/написать/дописать подходящее решение, интегрировать в структуру CMS.

Пишите ваш скайп.

Жду ваших заявок.

11 лет назад
torrems
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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