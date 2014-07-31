Убрать ошибку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок258 просмотров

Здравствуйте! При отправке запроса с сайта возникает данное сообщение

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in /home/mmmworld/domains/specprodazha.ru/public_html/specodezda/zakaz.php on line 30

Как это исправить?

11 лет назад
Bammbino
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Выбранный исполнитель

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Все быстро и качественно. Рекомендую !
Константин отличный заказчик. Рекомендую. Отдельное спасибо за оплату с бонусом. Если бы все заказчики так четко присылали)

Заявки фрилансеров

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад