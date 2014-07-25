Доработка WEB системы на движке kohana

Необходима доработка готовой системы на fw kohana

Оцените сразу свои силы. Проект средней сложности - необходимо будет

разобраться в нем и внести изменения в существующий функционал.

Нужен специалист плотно работавший с kohana готовый продемонстрировать

примеры своих работ.

Уже реализованы следующие аспекты ( генерация pdf, работа с cyberplat,

синхронная репликация master-master между данной фронтовой частью

и бэкофисной ( локальное ПО ), регистрация пользователей,

регистрация пользователей на конкретные события, система личных сообщений,

отправка email пользователям.

Необходимо будет сделать следующее:

1) доработка модуля по размещению материала пользователями

( редактирование и импорт в CKEdit из WORD ) + подгрузка картинок.

2) доработка модуля по обработке этого материала пользователями

просмотр, редактирование и генерация pdf.

3) Скрипты для организации шедулера по рассылке писем определенным пользователям.

4) Исправление косяков по верстке (макеты фирменного стиля имеются).

Работа весьма срочная. Требуется полное включение в процесс на 2-3 недели,

1,5-2 разработка+1 активное тестирование и оперативнная реакция

на ошибки и багфиксы.

ТЗ по разработанной системе есть, краткое ТЗ по новым доработкам имеется

( осталась пара-тройка дней на уточнение деталей ).

Заинтересованному специалисту вышлю описание по существующей системе и

ТЗ по доработкам. Бюджет согласуем при ознакомлении с задачей.

Работа 40/60 ( перевод на пластик или электронные деньги).

Окончательный расчет после проверки в бою.

Жду предложений.