Всем доброго времени суток, нужно скриптом привязать товары друг к другу как на сайте доноре. Товары все заведены, движок Битрикс. С уважением Дмитрий.
Доработка WEB системы на движке kohana
Необходима доработка готовой системы на fw kohana
Оцените сразу свои силы. Проект средней сложности - необходимо будет
разобраться в нем и внести изменения в существующий функционал.
Нужен специалист плотно работавший с kohana готовый продемонстрировать
примеры своих работ.
Уже реализованы следующие аспекты ( генерация pdf, работа с cyberplat,
синхронная репликация master-master между данной фронтовой частью
и бэкофисной ( локальное ПО ), регистрация пользователей,
регистрация пользователей на конкретные события, система личных сообщений,
отправка email пользователям.
Необходимо будет сделать следующее:
1) доработка модуля по размещению материала пользователями
( редактирование и импорт в CKEdit из WORD ) + подгрузка картинок.
2) доработка модуля по обработке этого материала пользователями
просмотр, редактирование и генерация pdf.
3) Скрипты для организации шедулера по рассылке писем определенным пользователям.
4) Исправление косяков по верстке (макеты фирменного стиля имеются).
Работа весьма срочная. Требуется полное включение в процесс на 2-3 недели,
1,5-2 разработка+1 активное тестирование и оперативнная реакция
на ошибки и багфиксы.
ТЗ по разработанной системе есть, краткое ТЗ по новым доработкам имеется
( осталась пара-тройка дней на уточнение деталей ).
Заинтересованному специалисту вышлю описание по существующей системе и
ТЗ по доработкам. Бюджет согласуем при ознакомлении с задачей.
Работа 40/60 ( перевод на пластик или электронные деньги).
Окончательный расчет после проверки в бою.
Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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