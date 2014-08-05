На Jomla 3 в галерее установить Zoom фото

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Завершен2 заявки134 просмотра

Есть сайт-каталог на Jomla 3 ( - Zoo Free 3.1 - Gallery)

Нужно установить модуль увеличительного стекла.

Пример: http://www.curver.com/cur/products/flexi-chef/11953.

Если есть вопросы - пишите.

Интиресует стоимость работы и сроки.

11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Работу сделал как должно, быстро и оперативно! Рекомендую!
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад