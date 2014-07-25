Нужен Cashback сервис

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Добрый день, фрилансеры.

Нужен скрипт кешбек сервиса по типу:

http://vk.cc/2OLRAB

http://vk.cc/2OLRK9

Подробное ТЗ будет обсуждаться с потенциальным исполнителем.

В заявке напишите на какой CMS сможете реализовать подобный проект.

Спасибо.

11 лет назад
Zhuykoff
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров