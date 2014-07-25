Перестал работать сайт

Здравствуйте! Сайт www.mirsumok.com.ua на движке Joomla 1.5.22 Stable, VirtueMart версия 1.1.9

Сайт находиться на арендованном сервере. Ранее мне программист проводил работы с сайтом и сказал, что сервер не правильно настроен и из-за этого сайт не корректно работает(в админ части нельзя было сохранить изменения в некоторых модулях сайта). А спустя неделю сайт вообще перестал работать.

Нужен человек которые специализируется по Joomle и умеет настраивать серверы.