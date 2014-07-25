ShopCMS: очень простые правки

Доброго. Есть две простые задачи по сайту http://damascus-russia.ru

1) сделать всплывающую подсказку при наведении на значок бесплатной доставки - это в карточке товара, http://damascus-russia.ru/product_167.html

Там где значок гарантия лучшей цены - "Если вы найдете где-то дешевле, мы побьем цену и сделаем вам доп. скидку 5%". Только не обычным маленьким текстом, а большими буквами, красивую - на js.

2) в каталоге http://damascus-russia.ru/ на главной, например - "ножны в подарок" поверх товаров - картинка некликабельна, нужно поправить

Нужно сейчас, оплата мгновенная, жду адекватные цены :) Спасибо.